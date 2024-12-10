الانتقام له أساليب كثيرة| تعرف على طريقة انتقام الأبراج

الانتقام هو عمل ضار ضد شخص، أو مجموعة ما، استجابة لمظلمة حقيقية، أو متصورة كما يعد لانتقام سلسلة من الشر متصلة مفرغة لا فكاك منها. اذ انه دائما أعنف من العنف ذاته.اذ أن الشخص الذي يفكر دومًا بالانتقام، هو شخص يبقي جراحه مفتوحة كما يوصف بكونه عدالة قاسيه كما يوصف بكونه تجسيد لمشاعر الفرد النابعة من القلب ولكنها قد تكون حادة وبذلك تصبح الوجه القبيح للفرد وعلى ذلك فقد يختلف الأشخاص فى درجة التعبير عنها وباختلاف تعبير الأشخاص عنها فكذلك الأبراج اذ أن لكل برج طرقته فى التعبير عن هذه المشاعر. ولعل ذلك هو الوجه المظلم الاخر لشخصيه الرد يختلف فيها من شخص لآخر ومن برج لآخر

في هذا الصدد ننوه عن طريقة وأسلوب كل برج في طريقة تعبيره عن تلك المشاعر.

أولًا: برج الحمل

يوصف برج الحمل بطباعه الحادة المتعجرفة اذ أإنه رد فعله دوما بيكون فورى ذلك لانه لا يميل للهدوء ولا التفكير برويه قبل التصرف وعلى ذلك فطريقة انتقامه قبيحة للغاية تتجلى فى طباعه الحادة القاسية فى رد فعله اذ انه تشبه النار التى تحرق الأخضر واليابس بترك خلفه سوى الرماد.

الثور

يوصف بعناده الشديد ورد فعله الفورية وفى ذلك يفكر فى خطة شريره محكمة للانتقام وفيها ترتيب الخطة يختار الوقت والمكان المناسبين ذلك اذ كان يستهدف فى ذلك الاخر.

الجوزاء

يوصف بحبه للتعبير عن مشاعره وعلى ذلك فطريقته فى الانتقام بتتجلى فى تعبيراته الحادة ومناقشته القاسية مع الاخرين.

السرطان

يعرف بانه برج مزاجى وعلى ذلك يمتلك شخصيه حساسة ومحبة وعلى ذلك قد يتحول الى شخصية شريره بسهولة اذ أراد أن ينتقم وفى انتقامه يوصف بعدم رحمته واذيته التى تتجلى فى إذلاله لآخرين ولن يشعر بتأنيب الضمير.

الأسد

يوصف بأنه برج فخور بنفسه وعلى ذلك انتقامه أشبه " التسونامي " الذى يدمر كل شيء ذهبا وإيابا.

العذراء

يأخذ وقته قبل الانتقام لدرجة أنك تتصور انه نسي الامر ولكنه لا ينسى وإنما ينتقم بأساليب تكون مؤذيه لدرجة يصعب وصفها.

الميزان

غضبه لا تشعر به لانه لا يظهره وعلى ذلك فانتقامه يرتبط بخطة يعدها استناد لاى فعل لكل فعل وذلك يكون بحجم الفعل وسيوضح بأفعاله كم احساسه بالألم اذاء اى نوع من الشعور بالانتقام.

العقرب

يوصف بأنه برج غامض ولعل ذلك الغموض يتجلى فى جانبه المظلم الذى يمده بالمتعة فى حاله انتقامه من احد اذ ان أسلوب انتقام عنده ليس بالحاق الألم او الأذى ممن ذله او ظلمه وانما تتجلى طريقته فى الانتقام بأنه تجعل الشخص الذى يريد الانتقام منه ان يتمنى الموت اذ ان طريقته هى " اللدغ " وهذه الطريقة تكون بان يبتعد عما يسبب له الأذى ويتركه حتى يظن انه نسي ولكنه يصبر حتى تضعف ضحيته فينقض عليها ويقضى عليها كليه.

القوس

معروف بأنه برج متفائل ومحب للحياة وعلى ذلك يأخذ الامور على محمل الجد وبذلك يتصرف كالأخرين بأسلوب كريه تجاه من ينتقم منه اذ سينتقم منه بدون رحمة بحيث يشعره بانه لا قيمة له ويلغيه من حياته كليه.

الجدى

انتقامه ممهنج وهذه المنهجية تتجلى فى انه يضمر الكره للاخر وذلك بتعاظمه ععليه وتفاخره لى وبرغم حديته وقسوته الا انه لا يتصرف بانفعال بل يقر ر الانتقام على نحو عقلانى اذ ينتقم ولا يسامح.

الدلو

طريقته فى الانتقام هى ابعاد من يؤذيه عن حياته وفى ذلك يتخلل القليل من الدراما وبعباره اخري طريقته فى الانتقام هو وضع من ينتقم منه على لائحة القائمة السوداء للابد

الحوت

يعرف بانه برج مائى وقد يبدو أنه من النوع المسالم اذ لا يشكل خطر على الاخرين لكن فى حقيقة الامر هو ليس كذلك لان صورته الحقيقة ابعد عن واقعه اذ ان انتقامه به قسوة شديدة دون رحمه.