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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.. صور

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

في البداية، رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية، حيث أعربت السفيرة عن سعادتها بمقابلة محافظ الإسكندرية وقامت بتقديم التهنئة لسيادته على توليه مهام منصبه.

وثمن محافظ الإسكندرية جهود السفيرة الأمريكية والتي استطاعت في وقت قصير القيام بالعديد من الأنشطة في مصر.

وناقش محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بتعاون السفارة الأمريكية في المشروعات التنموية وخاصة مجالات التعليم والصحة والمواصلات بالإضافة للزراعة والسياحة والصناعة والتي سوف تساعد في توفير فرص عمل أكثر للشباب.

كما تطرق محافظ الإسكندرية للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية، حيث أفاد سيادته أن الإسكندرية في هذا الشتاء ستقوم لأول مرة بجمع مياه الأمطار واستغلالها فيما بعد في الزراعة في إطار السعي الدائم للتحكم وإدارة الموارد المائية بشكل جيد وفقا لتوجهات الدولة المصرية في ترشيد وحسن استغلال الموارد المائية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.

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