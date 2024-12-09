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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد القادر عزوز: يجب أن يقدم أبناء سوريا نموذجا حضاريا في الانتقال السلمي للسلطة

الدكتور عبد القادر
الدكتور عبد القادر عزوز
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قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ سوريا تشهد مرحلة جديدة وتاريخا جديدا، معربا عن تمنيه بأن يسطر بالمحبة والسلام والعدل والتسامح بين أبناء سوريا، وأن يقدم أبناء سوريا نموذجا حضاريا للانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري: "السوريون يأملون بواقع وغد أفضل وأن يقوموا بطي صفحة الماضي في تاريخهم وكل ما يمكنه تعكير وجه سوريا الحضاري وأن يكون مسارا للتفرقة أو العنف أو الاصطفاف أو التمييز".

وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "اليوم، سوريا بلا سياسة تمييزية بناء على خلفية حزبية ولا طائفية ولا عرقية، ويجب أن تكون سوريا وطنا للجميع، ويجب أن نكرس عملية انتقال سريع للسلطة، ولا بد ألا نسمح على الإطلاق بحدوث أي فراغ سياسي".

الدكتور عبد القادر عزوز رئاسة الوزراء السورية القاهرة الاخبارية