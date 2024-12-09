نصر عبده: إسرائيل هي المستفيد الأول مما يحدث في سوريا

أكد الكاتب الصحفي نصر عبده، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المستفيد الأول من ما يحدث في سوريا، موضحا أنه الوصول للمستفيد من ما يحدث، يعني الوصول لمن دفع وأوصل المشهد السوري لما هو عليه الأن.

وأضاف "عبده"، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أنه يتمني من جيمع قوي المعارضة في سوريا أن نجتمع على هدف واحد وهو الدولة السورية والوطن والشعب السوري، وأن تتم انتخابات حرة نزيهه يختار فيها الشعب السوري من يحكمه.

ولفت الكاتب الصحفي نصر عبده، إلى أن القوي الإقليمية والدولية التي مولت ودفعت لنشر الفوضي وتقسم سوريا لن ترضي بالوصول إلى استقرار ووحدة سوريا ولن ترضي بإنتخابات حرة نزيهة، لأن الهدف هو احتلال أجزاء معينة من الأراضي السورية والسيطرة عليها.