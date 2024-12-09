دوري أبطال إفريقيا.. صديق إيجولا ينضم لبعثة بيراميدز في تونس

انضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز، المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من عدم قيد اللاعب النيجيري في القائمة الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قرر استدعاء اللاعب ليؤدي التدريبات الجماعية مع الفريق في تونس للحفاظ على لياقته البدنية، وجاهزيته لمباريات المرحلة المقبلة في الدوري وكأس الرابطة، ولقاءات دوري الأبطال المتبقية في دور المجموعات.

الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة بيراميدز في تونس

انضم الثنائي حارس المرمى أحمد الشناوي وإبراهيم عادل، لمعسكر بعثة نادي بيراميدز في تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في دوري الأبطال.

وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم من أجل الانتظام في التدريبات حتى موعد اللقاء.