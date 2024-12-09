إيرادات فيلم "Moana 2" تتخطى تكلفته الإنتاجية بـ 4 مرات

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، تحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 600 مليون دولار عالميا، جمع منها 300 مليون دولار في السينمات الأمريكية و300 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”. وخلال الأيام المقبلة، سيتجاوز الفيلم إجمالي إيرادات الجزء الأول الصادر عام 2016، والتي بلغت 643 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث الفيلم حول (موانا) التي تُبحر إلى أوقيانوسيا بعد تلقيها رسالة من أقاربها في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.