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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة تصوير رسمية للاعبي الأهلي بـ "كأس القارات الثلاثة"

محمد الشناوي في جلسة
محمد الشناوي في جلسة التصوير بكأس القارات
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كشف النادي الأهلي، عن جلسة التصوير الرسمية  للاعبي الفريق بكأس القارات الثلاثة الذي توج به المارد الأحمر، في الفترة الماضية على حساب العين الإمارات.

وحقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على حساب العين الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة إنتركونتنينتال، والتي حملت لقب "كأس القارات الثلاثة".

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية صورا جديدة للاعبيه مع كأس القارات الثلاثة، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق في نصف نهائي البطولة.

وتنتظر الأهلي مباراة يوم 14 ديسمبر الجاري في نصف نهائي إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

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