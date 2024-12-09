أمن الفيوم يتمكن من كشف غموض العثور على جثة طفلة بمركز إبشواي

تمكنتِ الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، في أقل من 24 ساعة، من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز إبشواي، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة أبشواي، أن مرتكب الواقعة هي ابنة جار أسرة الطفلة، وتُدعى «ايمان .ع . ع » 20 سنه، منفصلة.

وكشفت التحريات، أن المتهمة قامت باستدراج الطفلة أثناء لهو الطفله مع ابنها، ومن ثم قامت بخنقها بطرحه ووضع الجثمان داخل كرتونة ملابس، وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيش منزل المتهمة من قبل الأهالي، وتم العثور على جثمان الطفلة داخل كرتونه ملابس خاصة بالمتهمة، وسط ذهول أسرتها لما ارتكبته من جرم في الطفلة ذات الثلاثة أعوام، وأثناء لعبها مع طفلها الصغير قامت بسرقة قرطها الذهبي، ومن ثم التخلص منها دون علم أسرتها.

وتبين خلال البحث والتحريات الأولية ومناقشة المتهمه سالفة الذكر، أكدت أنها قامت بخنقها بعد أن قامت بسرقة قِرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية بعد انفصالها عن زوجها وتعول طفل صغير لدى أسرتها، وخشيت كشف امرها قامت بقتلها ووضع الجثمان داخل كرتونه ملابسها، للتخلص من الجثة في الصباح الباكر، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلاقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل منزل بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجثة وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود هيبة رئيس فرع بحث غرب وبقيادة الرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضمت النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، أن الطفلة متغيبة من ظهر أمس وتدعى" أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 3 سنوات ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الطفلة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.