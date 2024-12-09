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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هزة أرضية جنوب إيطاليا وتعليق الدراسة احترازًا

هزة أرضية
هزة أرضية
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شهدت منطقة كاسيرتا بجنوب إيطاليا هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الإثنين.

وحدث الزلزال على عمق حوالي كيلومترين تحت سطح الأرض، مما جعله محسوسًا بشكل واضح في مدينة نابولي والمناطق المحيطة.  

استجابت السلطات المحلية بسرعة، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ ومراقبة الوضع عن كثب من قبل فرق الحماية المدنية.

كجزء من الإجراءات الاحترازية، تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس بمراحلها المختلفة. كما تم إجراء عمليات تفتيش وفحوصات دقيقة على المنشآت التعليمية لضمان سلامتها.  

رغم الشعور بالهزة في مناطق واسعة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين السكان.

ولا تزال السلطات تتابع الموقف لضمان استقرار الوضع واتخاذ التدابير اللازمة إذا دعت الحاجة.

هزة أرضية ايطاليا نابولى