الكاكاو يسجل أعلى مستوى في سبعة أشهر مع تدهور المحاصيل في غرب أفريقيا

سجلت أسعار العقود الآجلة للكاكاو أعلى ارتفاعًا وصلت له خلال أكثر من سبعة أشهر، مع ضعف آفاق الإنتاج في غرب أفريقيا، ما يهدد الإمدادات العالمية، في الوقت الذي يشهد فيه انخفاضا في المخزونات بصورة تاريخية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية اليوم الإثنين أن العقود الأكثر نشاطًا ارتفعت بنسبة 5.4 % لتصل إلى 10380 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ 29 أبريل الماضي، حيث ارتفعت آنذاك العقود الآجلة إلى أعلى مستوياتها بسبب سوء أحوال الطقس في أكبر دولتين منتجتين لمحصول الكاكاو ساحل العاج وغانا.

وقال رئيس الأبحاث في شركة "إكسبانا" العالمية التي توفر بيانات وتحليلات خاصة بأسعار السلع الأساسية، ستيف واتريدج، إن التوقعات بشأن محاصيل منتصف الموسم قد تغيرت خلال الأسابيع الماضية، حيث إن الظروف الجوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنشهد المزيد من التدهور.

وكانت المناطق الرئيسية للزراعة في غرب أفريقيا قد دخلت فترة تعرف بـ "هارماتان" الجافة الموسمية التي تتسم برياح صحراوية شديدة الحرارة والجفاف، يمكن أن تجفف التربة وتجهد المحاصيل.

كما أن رطوبة التربة المنخفضة والأمطار الضئيلة لن تدعم نمو المحاصيل في منتصف العام، وفقًا لتوقعات الطقس.