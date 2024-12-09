"ملقاة في مقلب قمامة".. تفاصيل العثور على جثة فتاة بالبساتين

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة العثور علي جثة فتاة مجهولة، مقتولة و مربوطة اليدين، داخل شوال بمنطقة البساتين.

وجاء في أقوال شهود العيان والتحريات والتحقيقات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، أن أحد الأشخاص كان يقود "توك توك" حضر إلى المكان، والقي الشوال أعلي القمامه الموجوده في أحد الأركان بالشارع، وعندما حضر جامع الكلمه عثر علي الشوال، وفوجئ بوجود جثة داخله فصرخ وتجمع حوله الماره وقامو بإخطار رجال الأمن.

وأضاف أحد شهود العيان، أن الجثة غريبه عن المنطقة ولا يعلمون هويتها.

وأضافت التحريات أنها فتاة يتراوح عمرها بين الـ٢٥ والـ٣٠ عام.

وجاء في المناظرة أن الجثة لفتاة في عقدها الثالث، ضئيلة الحجم تشبه هيئة الاطفال، مصابة بجرح في الرأس وكدمات بالجسد، و مربوطه اليدين.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الجريمه برفقة خبراء الطب الشرعى والبحث الجنائية ، لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،. فحص بلاغات التغيب للوصول إلى ذويها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد جامعى القمامه عثر علي شوال أثناء عمله بالقرب من أحد المساجد، بمنطقة بئر ام سلطان، وعندما قام بفتحه استكشاف ما به، عثر داخله علي جثة فتاة ضئيلة الحجم مقتوله و مربوطة اليدين، فأخطر الأهالى ، الذين قامو بإخطار رجال المباحث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

بدأت الواقعه، بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة في الشارع، بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة ورجال البحث الجنائي، ثم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، الي مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه.