تعيين سانجاي مالهوترا رئيسا جديدا للبنك المركزي الهندي

أعلنت الهند تعيين سانجاي مالهوترا، وهو بيروقراطي محترف، محافظا جديدا للبنك المركزي للبلاد، منهية بذلك أسابيع من التكهنات حول من سيقود السياسة النقدية في أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم.

وقالت الحكومة - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في بروفيت" الهندية يوم الإثنين - إن مالهوترا يشغل حاليا منصب وزير الإيرادات في وزارة المالية، وسيتولى رئاسة بنك الاحتياطي الهندي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 11 ديسمبر الجاري ليحل محل، شاكتيكانتا داس، الذي ترأس بنك الاحتياطي الهندي منذ عام 2018.

ويتولى المحافظ الجديد المسئولية في وقت يواجه فيه البنك المركزي موقفا صعبا، حيث هناك ضغوطا متزايدة على بنك الاحتياطي الهندي لخفض معلات الفائدة مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أرباع عند 5.4٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكان بنك الاحتياطي الهندي - وفي عهد داس - قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير لمدة عامين تقريبًا، بسبب مخاطر التضخم، كما أنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك دعوات متزايدة من داخل حكومة ناريندرا مودي للبنك الاحتياطي الهندي بأن يخفف معدل الفائدة.

كما أشارت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، ووزير التجارة، بيوش جويال، - قي وقت سابق مؤخرا - إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تضر بالاقتصاد الهندي.