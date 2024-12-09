انتخاب البطريرك السادس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية

انتخب اليوم الاثنين، البطريرك السادس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، في انتخابات شهدت مشاركة 85 عضوًا من المجمع المقدس للكنيسة الإريترية، إلى جانب خمسة أعضاء من وفد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما شارك في الانتخابات ممثلو جميع الأديرة في إريتريا، والإيبارشيات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي الإيبارشيات الفرعية الأجنبية والكلية اللاهوتية.

بعد قراءة مقدمة المجمع المقدس، تم تقديم شرح للناخبين حول عملية الانتخابات، وكذلك عرض مختصر عن تاريخ كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية وانتخاب بطريركها السادس. تم ترشيح ثلاثة أساقفة من قبل لجنة الاختيار، وقرئت سيرهم الذاتية باللغتين التغرينية والإنجليزية.

وبعد فرز الأصوات أمام مندوبي المجمع المقدس في مصر، تم انتخاب المطران باسيليوس بالإجماع بطريركًا سادسًا للكنيسة الإريترية، وأعرب المجمع المقدس عن فرحته، معبراً عن تهنئته من خلال ممثل المجمع المقدس في إريتريا.

وفي ختام المؤتمر، تمت قراءة بيان المجمع المقدس الذي أعلن فيه انتخاب البطريرك السادس، وعبر وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن فرحته بهذه المناسبة، وتمنى جميع المشاركين لقداسة البطريرك أبونا باسيليوس حياة طويلة وصحة جيدة.

وانتهى المؤتمر بالصلاة بعد أن قدم أعضاء وفد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هدية من قداسة البابا تواضروس الثاني، وستُقام مراسم الرسامة البطريركية السادسة يوم السبت 18 يناير 2025م في كاتدرائية السيدة العذراء مريم.