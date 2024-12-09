طارق فهمي: النرويج تتبنى استراتيجبة الحياد الإيجابي في العلاقات الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج مهمة وتهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية الاستثمارية بين مصر والدول التي قام الرئيس بزيارتها في هذه الفترة، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو زيادة الاستثمارات، حيث يوجد مخطط لتطوير العلاقات الدولية وتعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، مضيفا أن تطور هذه العلاقات يكون وفقًا لنطاق مصر الإقليمي.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ترحب بالتعاون مع النرويج خارج نطاق الأطر التقليدية للعلاقات المصرية النرويجية، مشيرًا إلى أن مصر تهتم بالاستثمار والتوسع في مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء، وعلى رأسها مجال الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن النرويج تتبنى استراتيجية الحياد الإيجابي في العلاقات الدولية، حيث ركزت على قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم التحولات السياسية في الإقليم، لافتًا، إلى أنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال وممثلي الشركات الدولية في النرويج يبعث برسائل بأن الموضوع الاستثماري وجذب رؤوس الأموال يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات.

https://www.youtube.com/watch?si=txoNVs8FDe4xM28J&v=3pIekHg7yoQ&feature=youtu.be