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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الباكستاني: مقتل مسلحين واعتقال أخر شمال غرب البلاد

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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أفاد الجيش الباكستاني اليوم الاثنين بمقتل مسلحين اثنين والقبض على آخر أثناء تنفيذ عملية أمنية بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أن قوات الأمن نفذت اليوم في مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في هذه المنطقة؛ لافتة إلى أن الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين أثناء تنفيذ العملية، أدت إلى مقتل مسلحين واعتقال مسلح آخر مصاب.

وتمكنت القوات الأمنية من مصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين الذين ضلعوا في تنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021،ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

 

الجيش الباكستاني خيبر بختونخوا