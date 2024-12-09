نصر عبده: جميع الفصائل الموجودة بالأراضي السورية لديها علاقات بقوى إقليمية وعالمية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن جميع الفصائل الموجودة على الأراضي السورية باختلاف أيديولوجياتهم وتوجهاتهم لهم علاقات بقوى إقليمية مجاورة لسوريا، أو قوى عالمية لديها مصالح وتلعب داخل الدولة السورية .

وأضاف "عبده"، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أن جميع هذه الفصائل تم تدريبهم وتم إمدادهم بالأسلحة لتنفيذ المخطط والوصول إلى النتيجة التي ترغب إليها الأطراف الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أكد في اليوم الذي سقطت فيه بشار الأسد أنه يوماً مشهود.

وأشار الكاتب الصحفي نصر عبده، إلى أن إسرائيل خططت فعليا لما هو قادم بشأن الدولة السورية، متسائلاً أنه بعد نجاح الفصائل والمعارضة السورية في إسقاط بشار الأسد "ماذا بعد"؟، وهل ستتوصل هذه الفصائل بإختلاف أيديولوجياتهم إلى تغليب الصالح العام والمصلحة العامة؟، وهل ستتفق هذه الفصائل؟.

وأوضح أنه هناك خيط رفيع بين من يعارض من أجل مصلحة وطنه ويحمل هموم هذا الوطن وهموم هذا الشعب، وبين من يعمل بأيدلوجية خارجية لتنفيذ مخطط وأجندة خارجية.