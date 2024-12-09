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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على التأثيرات المناخية للقصف الإسرائيلي على الشرق الأوسط ومصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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التأثيرات المناخية للقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة ولبنان وسوريا ليست محصورة بتلك المناطق بل تمتد لتؤثر على المنطقة بأكملها، بما فيها مصر، وذلك لأسباب عدة:
زيادة الانبعاثات الكربونية: يؤدي القصف إلى حرق كميات هائلة من الوقود، وتدمير البنية التحتية، مما يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويساهم في تفاقم مشكلة التغير المناخي.
 

تلوث الهواء والماء: ينتج عن القصف كميات كبيرة من الدخان والغبار والجسيمات الدقيقة التي تلوث الهواء، وتتسبب في مشاكل صحية للناس، وتؤثر على جودة الهواء في مناطق واسعة. كما أن تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية.
 

 تدمير الأراضي الزراعية: يتسبب القصف في تدمير الأراضي الزراعية، وتلويث التربة، مما يؤثر على إنتاج الغذاء، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
 

 تغيير الأنماط المناخية: قد يؤدي التغير في استخدام الأراضي، وتلوث الهواء، وتغير التضاريس الناتج عن القصف إلى تغيير الأنماط المناخية المحلية والإقليمية، مما يؤثر على هطول الأمطار، ودرجات الحرارة، والرياح.
 

تأثير هذه العوامل على مصر:
 

التصحر: قد يؤدي تدهور الأراضي في المنطقة إلى زيادة التصحر في مصر، خاصة في المناطق الحدودية، مما يؤثر على الزراعة وتربية المواشي.

 

ارتفاع مستوى سطح البحر: قد يساهم ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الأنهار الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد المناطق الساحلية في مصر بالغرق.
 

 نقص المياه: قد يؤدي تغير أنماط هطول الأمطار وتلوث المياه إلى نقص في المياه العذبة في مصر، مما يؤثر على الزراعة والصناعة والشرب.
 

 زيادة الظواهر الجوية المتطرفة: قد تشهد مصر زيادة في حدوث الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الترابية، مما يهدد البنية التحتية والاقتصاد.


لذا، فإن القصف الإسرائيلي ليس فقط جريمة إنسانية، بل هو أيضًا جريمة بيئية تؤثر على ملايين الأشخاص في المنطقة، وتزيد من التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة التغير المناخي.

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