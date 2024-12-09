احتفالية لأطفال الصحفيين بمسرح النقابة.. عروض لمسرحية العرائس "حلم يوسف"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين بالتعاون مع رابطة الرواد بالنقابة، احتفالية لأطفال الصحفيين، وذلك يوم الخميس 19 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً بمسرح النقابة في الدور الأرضي، والدعوة عامة.

تبدأ الاحتفالية بالعرض المسرحي "حلم يوسف"، تأليف زينب مبارك، وهو أول تجربة فنية يخوضها أطفال منطقة الإمامين والتونسي تحت إشراف وإخراج الدكتور إسماعيل الموجي المدير الأسبق لمسرح القاهرة للعرائس، ومن إنتاج مسرح مودة، وتناقش المسرحية سبل تعديل سلوك الأطفال، وغرس القيم والمُثل العليا فيهم، من أجل تشكيل وجدانهم.

ويتضمن الفاصل الثاني حفلًا موسيقيًا لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم، وهي فرقة بورسعيدية موسيقية وغنائية تضم نحو 30 طفلًا موهوبًا، وشاركت في العديد من الفعاليات والمناسبات القومية،وتقدم الأوركسترا مجموعة من موسيقى الأفلام، وتترات المسلسلات، وبعض أعمال الموسيقار العالمي عمر خيرت إلى جانب تقديمهم الدويتوهات الفنية الغنائية.

