وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات

عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019 -2025 ، وذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية حيث يتضمن البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية وذلك بتكلفة 8.5 مليار جنيه والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة بتكلفة تقدر بـ3.4 مليار جنيه ، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية بتكلفة 100 مليون جنيه .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً رئيسياً ومهما في إدارة منظومة المخلفات بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة ، وفيما يخص تنفيذ تطوير البنية التحتية ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم رفعه من تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقع بالمحافظات خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 14 محطة ، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة.

وأشارت إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ، فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 31 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 15 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة إلى تسليم عدد 10 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 12 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض نماذج المحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة والمدافن الصحية التي تم تسليمها للمحافظات .