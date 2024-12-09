"Emilia Pérez" يهيمن على ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2025

تصدر فيلم الدراما والموسيقى “Emilia Pérez” للمخرج جاك أوديار، ترشيحات جوائز جولدن جلوب التي تنظمها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود. ومن المقرر إعلان الجوائز يوم 6 يناير المقبل.

حصل الفيلم على أكبر عدد من الترشيحات من بين أي فيلم روائي طويل متنافس هذا العام، وهو مرشح لجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل مخرج لأوديار، وأفضل ممثلة مساعدة لزوي سالدانا وسيلينا جوميز، وأفضل ممثلة لكارلا صوفيا جاسكون، وأفضل سيناريو، وأفضل موسيقى تصويرية أصلية، وأفضل إخراج.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وحصد جائزتي أفضل ممثلة ولجنة التحكيم، وتدور الأحداث حول ريتا، التي تتمتع بمؤهلات أعلى من قيمتها الحقيقية ومقدرة بأقل من قيمتها، تعمل محامية في شركة كبيرة تهتم بإخراج المجرمين من العقاب أكثر من تقديمهم إلى العدالة.

في أحد الأيام، تم منحها مخرجًا غير متوقع، عندما قام زعيم الكارتل مانيتاس بتعيينها لمساعدته على الانسحاب من عمله وتحقيق خطة كان يعدها سرًا لسنوات، وهي أن تصبح المرأة التي طالما حلم بأن تكونها.