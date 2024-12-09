ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ينظم ندوة عن "الدين والتطرف"

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، ندوة عن "الدين والتطرف" والذي يقدمها الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء العالمية، ورئيس مركز سلام لدراسات التطرف. وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تناول الدكتور إبراهيم نجم في محاضرته جذور التطرف، مستشهدًا بحركة الخوارج كأولى الحركات المنحرفة عن صحيح الدين. كما حذر من مخاطر التفسير الحرفي للنصوص الدينية، لأنه هو السبب الذي يؤدي إلى التطرف والعنف.

وشدد على أهمية الروجع إلى المرجعيات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء للتأكد من أن التفسير للأيات والنصوص هو التفسير الصحيح، لأنه من الممكن لآي تفسير أن ينحرف عن مساره الصحيح وهذا الذي يؤدي إلى التطرف، كما دعى الدكتور إبراهيم لأهمية التعاون بين الهيئات الدبلوماسية ودار الأفتاء والأزهر لوقف التطرف والأرهاب.

حضر الندوة مجموعة من الدبلوماسيين ممثلين عن دول متنوعة، من بينها أستراليا والنمسا والسويد ودول الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وبلغاريا والهند وسنغافورة واليابان وهولندا.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

0a1b21a3-7aa5-4d22-863c-9154cf2143fb
0a1b21a3-7aa5-4d22-863c-9154cf2143fb
0e22b46e-ae91-42bd-8148-4823a11f38a4
0e22b46e-ae91-42bd-8148-4823a11f38a4
5bcebfd6-3622-47a9-829b-1d7629dbb477
5bcebfd6-3622-47a9-829b-1d7629dbb477
54df5e64-ca08-4e8e-814e-08eb191429a2
54df5e64-ca08-4e8e-814e-08eb191429a2
b0a775f6-a32c-4931-9100-3b1ec5a13e4b
b0a775f6-a32c-4931-9100-3b1ec5a13e4b
f260c549-11e6-4817-b07d-a0d14728dc00
f260c549-11e6-4817-b07d-a0d14728dc00
المركز المسيحي الإسلامي الدين مفتي الديار المصرية