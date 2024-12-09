نصر عبده: المشهد السوري معقد جدًا وبه تشابكات كثيرة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن المشهد السوري معقد جدا، وبه تعقيدات وتشابكات كثيرة للغاية، موضحا أن الأحداث الأخيرة كانت سريعة ولم تستغرق وقتا طويلا منذ أن بدأت الفصائل بالتحرك نحو المدن السورية.

وأضاف "عبده"، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أنه يجب أن يتذكر الجميع أننا أمام الموجة الرابعة من الفصل الثاني من مخطط تقسيم المنطقة العربية، الذي بدأ في العراق في عام 2003، ثم في عام 2011 وشمل مصر وليبيا واليمن، ثم في 2019 في دولة السودان الشقيقة، مؤكدا أن مصر نجت من هذا المخطط بفضل وحدة وتماسك شعبها، وتماسك القوات المسلحة مع الشعب المصري.

وأشار الكاتب الصحفي نصر عبده، إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية أكد أن مصر تقف مع وحدة الأراضي السورية، وتقف مع وحدة الشعب السوري، ومع سيادة الدولة السورية.