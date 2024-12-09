جامعة الفيوم تنظم الملتقى الطلابي الثاني بكلية الألسن

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، شهد أ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، الملتقى الطلابي الثاني بكلية الألسن تحت عنوان:- "ترسيخ القيم والأخلاقيات الجامعية" الذي تنظمه كلية الألسن للعام الثاني، بحضور أ.د نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد الكلية، وأ.د أمل، إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، وأ.د جمال فرج، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، ود. محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٩.

أوضح أ.د عاصم العيسوي أن الجامعة تسعى لغرس القيم والسلوكيات الأخلاقية السليمة في نفوس الطلاب وتقويمهم ووضعهم على الطريق الصحيح، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تضمين العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التي تتناول مناقشة القيم الأخلاقية ضمن الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة في مختلف الكليات.

ودعا سيادته الطلاب الحاضرين بضرورة التحلي بقيم الاجتهاد والصدق والمثابرة والانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته والسعي لإضافة قيمة إيجابية في بيئتهم المحيطة، وأشاد سيادته بالمعرض الذي تم تنظيمه على هامش الملتقى وقدم خلاله الطالب عدد من المشغولات اليدوية المتميزة.

وأوضح سيادته أن القيم الأخلاقية هي مجموعة المبادئ والمعتقدات التي تحدد ما هو صائب أو خاطئ بناءً على مفاهيم فردية وثقافية، وتؤثر في سلوك الأفراد دون إلزام قانوني.

وصرحت أ.د نجلاء سعد أن الهدف الرئيسي لإقامة الملتقى هو إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للطلاب للتعبير عن أفكارهم وفتح قنوات للنقاش مع أساتذتهم وزملائهم حول الأخلاقيات الجامعية الواجب اتباعها والالتزام بها.

وأضافت أن الكلية تعمل على تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وبناء شخصياتهم بما يتوافق وقيم المجتمع المصري الأصيلة.

وتناولت أ.د أمل إبراهيم الحديث حول الانفتاح الفكري وما يحمله من تحديات قيمية وأخلاقية كبيرة تواجه الشباب لذا فإن الكلية تهتم بتزويد الشباب بالمناهج النقدية لاستيعاب تلك الأفكار الجديدة وتحليلها وأخذ ما يتناسب منها مع القيم الإنسانية السليمة المتعارف عليها.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية حول موضوع الملتقى تحدث خلالها أ.د وائل طوبار وأ.د جمال فرج حول كيفية تعزيز القيم الأخلاقية داخل المجتمع الجامعي ومفهوم القدوة، وكيفية التعامل مع الأنماط المختلفة من الطلاب ودور الأنشطة الطلابية في بناء الطالب أخلاقيا، وأهم وأبرز القيم الواجب اتباعها.

وقدم الطلاب العديد من الفقرات والعروض التقديمية التي دارت حول موضوع الأخلاقيات.