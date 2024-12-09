بنك التنمية الصناعية يعلن عن فوز ثلاثة عملاء بجوائز حملة بطاقات "ميزة" لشهر أكتوبر

أعلن بنك التنمية الصناعية عن فوز ثلاثة من عملائه بجوائز حملة بطاقات "ميزة"، التي تنظمها شبكة المدفوعات "ميزة" وتديرها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، ضمن فعاليات شهر أكتوبر 2024.

تهدف الحملة إلى تعزيز استخدام بطاقات "ميزة" في العمليات الشرائية اليومية، تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع غير نقدي. واستمرت الحملة طوال شهر أكتوبر، مع تمديدها لفترات إضافية حتى 31 ديسمبر 2024، لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات بشكل أكبر.

وجرى اختيار الفائزين بناءً على عدد وقيمة العمليات الشرائية التي تمت عبر بطاقات "ميزة"، حيث نجح ثلاثة من عملاء بنك التنمية الصناعية في تحقيق المراكز المؤهلة للفوز.

وحصل كل فائز على نصف جنيه ذهب كجائزة تقديرية، خلال احتفالية خاصة نظمتها شركة "ميزة".

وأكد البنك حرصه الدائم على تقديم خدمات مصرفية متميزة تضيف قيمة حقيقية لعملائه، مشددًا على التزامه بدعم مبادرات التحول الرقمي وتعزيز الحلول البنكية الحديثة التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.

وختم البنك بتقديم التهاني للفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرة الابتكار والتطور التي تجمعه بعملائه.