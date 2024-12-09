الخميس.. ابتهالات وأعمال غنائية دينية للإنشاد بالجمهورية

تُقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة مساء الخميس 12 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والإبتهالات الدينية والأعمال الغنائية التى تخاطب الوجدان والتى وضعها كبار الملحنين ومن التراث منها يا بارئ الكون - عشان المولى يغفرلك لـ مرسى الحريرى ، أقول امتى - مولاى لـ بليغ حمدى ، يا نفس توبى لـ عبد المنعم الحريري ، ربى سبحانك دوما - إله الكون لـ رياض السنباطى ، قد تمم الله مقاصدنا من التراث الصوفى ، سلم لى على الهادى لـ عباس الديب ، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودى ، يا صلاة الزين لـ زكريا احمد ، موسيقى المولد لـ احمد فؤاد حسن ، ألفين صلاة علي النبى لـ عبد العظيم عبد الحق ، إبتهال كل من يفهم عنى ما اقول للشيخ محمد الهلباوي ، أم النبي لـ جمال سلامة وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ومن الأعمال المعاصرة إلزم الباب لـ أحمد عبد الله ، صلوات الله على الهادى لـ حسام صقر ، كن مع الله لـ محمد رشاد .. أداء محمد عبد الحميد ، تامر نجاح ، طه حسين ، هبة عادل ، أحمد نافع ، حسام صقر ، وائل سراج وأمنية سمير والإعداد والتحفيظ لـ حسام صقر

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام ١٩٧٢، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام ١٩٧٣ وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الدينى ، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتبنى وتدريب الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد، إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .