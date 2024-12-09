صالون "نفرتيتي" يحتفي بمخرج المومياء شادي عبدالسلام السبت المقبل

يحتفي صالون نفرتيتي الثقافي بالمخرج والفنان شادي عبد السلام أحد أبرز الشخصيات السينمائية في تاريخ مصر، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة يوم السبت المقبل ١٤ ديسمبر الساعة السادسة مساء بمركز ابداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية.

ويستضيف الصالون الفنان د. محمود مبروك استاذ النحت بكلية التربية الفنية ومستشار وزير السياحة والآثار لشؤون العرض المتحفي ود.مجدي عبد الرحمن الاستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للسينما ود.رحمة منتصر أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون لإلقاء الضوء على أسلوب "شادي" السينمائي الفريد ورؤيته الفلسفية لتفاصيل الحضارة المصرية القديمة وكيف جسدها على شاشة السينما بشكل غير مسبوق.

ويعتبر فيلمه “المومياء” (1969) من أعظم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعالمية. حيث رسم فيه تفاصيل رحلة اكتشاف المومياوات الملكية ونهبها مع بدايات القرن التاسع عشر.

وهو الفيلم الذي تميز بجماليات تصويرية وشاعرية بصرية ذو إيقاعات بطيئة تدعو المشاهدين للتأمل بدايات استكشاف عظمة الحضارة المصرية القديمة.

حلم "شادي" لم يكتمل ولم يتمكن من تحقيق كل مشاريعه بسبب نقص التمويل وصعوبات الإنتاج. ورحل تاركا وراءه العديد من المشاريع غير المكتملة، من بينها فيلم عن "إخناتون".



ومعروف أن صالون نفرتيتي الثقافي يهتم بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني عبر فعاليات شهرية تناقش مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري.

ويقوم بالإشراف على إعداد الصالون كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى ، نيفين العارف ، أماني عبد الحميد .