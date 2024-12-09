وزارة الشباب تعلن توصيات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، والذي جاء تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،والذي انعقد بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الرياضة والصناعة من مختلف الدول العربية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه التوصيات تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة شاملة في مجالي الاستثمار والصناعة الرياضية، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي وتطوير الرياضة كرافد اقتصادي أساسي في المنطقة.



وجاءت أبرز التوصيات الملتقي في توطين الصناعات الرياضية

أكدت التوصيات على أهمية توطين الصناعات الرياضية في الدول العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف إقليمي مشترك.

إنشاء هيئة عربية مشتركة: الدعوة لإنشاء هيئة عربية تُعنى برعاية الصناعات الرياضية باستثمارات عربية مشتركة، بهدف سد احتياجات السوق العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

التنسيق مع مراكز البحوث: أوصى الملتقى بالتعاون مع مراكز البحوث لإعداد كوادر فنية متخصصة تتناسب مع البيئة العربية واحتياجاتها.

الذكاء الاصطناعي: وضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات الصناعة الرياضية، بما يسهم في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات الرياضية.

تعزيز الشراكات الاستثمارية: التأكيد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في الرياضة العربية.

إطار قانوني ومحكمة اقتصادية: أوصى المشاركون بإنشاء إطار قانوني ومحكمة اقتصادية لحل النزاعات الاستثمارية المتعلقة بالرياضة على المستوى العربي.

الرياضات الجديدة: دعوة لزيادة الاستثمار في الرياضات المستحدثة والألعاب الإلكترونية، للاستفادة من عوائدها الاقتصادية الكبيرة.

المنشآت المستدامة: التشديد على ضرورة تحويل المنشآت الرياضية إلى منشآت مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة لخفض التكاليف التشغيلية.

أقسام الهندسة الرياضية: إنشاء أقسام للهندسة الرياضية في الجامعات العربية لتأهيل متخصصين في تصميم وتطوير المنشآت الرياضية.

وفي ختام الملتقي أعلن محيى معروف الامين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى، أن النسخة القادمة سبكون عنوانها الرياضات البحرية العالمية تحت عنوان الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية التسخة الثامنة والمتوقع انعقادها فى العاصمة الأدارية الجديدة

وأشاد المشاركون بتضامن الدول العربية لدعم استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2024، مؤكدين أن هذا الحدث يمثل فرصة لتحقيق مكاسب مشتركة تعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.