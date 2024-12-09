تعرف على قوام منتخب مصر لسيدات ورجال الاسكواش في بطولة العالم 2024

تنطلق اليوم الأإثنين بطولة العالم لمنتخبات الإسكواش 2024، والتى تستضيفها هونج كونج فى نسختها الجديده، والتى ستشهد حدثً غير مسبوق، وذلك فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ولأول مرة ستشهد البطولة تزامن منافسات السيدات والرجال لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات، ويسعى لأثبات هيمنته على البطولة كما هو الحالى فى جميع البطولات العالمية للإسكواش.



ويدخل المنتخب المصرى لسيدات الإسكواش، تلك البطولة، بكتيبة جاءت كالتالى:

- نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج ،صاحبة الـ 29 عام، والمصنفة الثانية عالميًا.

وهى بطلة العالم للكبار 7 مرات، وبطلة العالم للناشئات 3 مرات، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه هو المصنفة الأولى عالميًا.

- النجمة هانيا الحمامى، صاحبة الـ 24 سنة، ولاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميًا.

وهى بطلة العالم للناشئات بمرة وحيدة فى عام 2019، ووصلت لأعلى تصنيف لها كان الثاني عالميا.

- روان العربى، صاحبة الـ 24 سنة.

بطلة العالم للناشئات مرتين، عامى 2017, 2018، وأعلى تصنيف وصلت إليه السابعة عالميا.

-النجمة الصاعدة أمينة عرفى، صاحبة الـ 17 سنة.

وهى بطلة العالم للناشئات ثلاث مرات أعوام 2022, 2023, 2024، وأعلى تصنيف وصلت إليه الثامنة عالميًا.

وفى منتخب الرجال:

- النجم علي فرج، صاحب الـ 32 سنة، ولاعب وادى دجلة.

وهو بطل العالم للكبار 4 مرات، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مصطفى عسل، صاحب الـ 23 سنة، ولاعب نادى بالم هيلز.

وهو بطل العالم للناشئين مرتين عامى 2018 ، 2019، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مازن هشام صاحب الـ 30 سنة.

وأعلى تصنيف وصل إليه الخامس عالميا.

- النجم كريم عبد الجواد، صاحب الـ 33 سنة.

وهو بطل العالم للكبار مرة واحدة عام 2016، واعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميًا.