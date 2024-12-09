الإعدام شنقًا لنجار قتل زوجته طعنا بسكين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا"، نجار مسلح، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته "هـ.ع.ال"، وذلك على خلفية القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

نجار قتل زوجته بالإسكندرية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الرمل ثان، أنه بتاريخ الواقعة تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة المجنى عليها "هـ.ع.ال" داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم " ع.ا.ا" نجار مسلح، وبين المجني عليها " ه.ع.ال" ربة منزل زوجته، بسبب عدم سعيه للعمل وإيجاد شغل.

وفي صباح يوم الواقعة تولدت لدي المتهم نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة ترواغة لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها الي الشقة، وعندما استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، فاستهل المتهم سلاح أبيض سكين -محتفظ بها داخل غرفتهما- وطعن المجني عليها طعنه استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة حتي استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بحكمها المتقدم.