غدًا.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه بالقاهرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI) غدًا، والذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية، تحت شعار "المياه من أجل الغد".

تقام الفعاليات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من الوزراء وقيادات صناعة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع، وكبرى الشركات العالمية والمحلية.

تبدأ فعاليات اليوم الأول بافتتاح معرض المياه في مركز مصر الدولي للمعارض، قاعة رقم 5، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، يعقبه افتتاح الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أراودكس" في قاعة المنارة الرئيسية، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ويستعرض المؤتمر والمعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى حلول متقدمة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات.

كما تسلط الفعاليات الضوء على تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الدول العربية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والسعودية لتقديم حلول مستدامة في إدارة الموارد المائية.

يمثل المعرض والمؤتمر فرصة فريدة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل في قطاع المياه والصرف الصحي.

1000020380

1000020377

1000020383