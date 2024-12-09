محافظة الجيزة: غلق وتشميع منشآت مخالفة تدار بدون ترخيص بالهرم

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل .

حيث اسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدداً من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع كعبيش وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ضمت الحملات رفع حوالي ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم بشارع المنشية فيصل وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات مقاهى بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعه لهم وإزالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق .