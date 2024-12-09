محمد الفوي: ابتكارات جديدة للتأثير على سعر العملة وتحسين الاقتصاد المحلي

أكد المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية للاتصالات، على أهمية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم الابتكار، وتطوير حلول جديدة تعزز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الأكاديمية وأحد القطاعات الصناعية، ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة الخاص بكلية الهندسة في دورته الثالثة.

وقال الفوي: "نسعى إلى إحداث تغيير في سعر العملة من خلال حلول تقنية مبتكرة، وبدأنا العمل على تصميمات محددة تستهدف تحسين تجربة العملاء داخل مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية".

وقد شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تعاون برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وبمشاركة الدكتور محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ICT MISR"، والدكتورة منى فؤاد، عميدة كلية الهندسة. وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة تعليمية عملية للطلاب، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والأكاديمي.