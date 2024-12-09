وزير الري يشارك في افتتاح معرض"المؤتمر العالمي لتحلية المياه" بأبوظبي

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في افتتاح المعرض المقام على هامش "المؤتمر العالمي لتحلية المياه"، والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث يقام المعرض هذا العام بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة فى مجالات تحلية المياه .

وأكد “سويلم” أن هذا المعرض المقام ضمن هذه الفعالية البارزة يمثل فرصة متميزة للاطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه الحالية والجديدة ، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه للمساهمة فى مواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى .

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعد بمثابة منصة عالمية تفاعلية تتيح للأطراف المعنية ضمن قطاع تحلية المياه استعراض التوجهات العالمية وأحدث التكنولوجيا المُبتكرة التى تلعب دوراً في مستقبل القطاع حيث سيبحث المؤتمر في الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد الضرورية لمستقبل مستدام .