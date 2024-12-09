لاستدامة أعمال التشغيل والصيانة.. "مياه سوهاج" تحصل على 4 سيارات كسح وسيارة فاكيوم

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى إطار خطة تدعيم معدات الشركة تم شراء عدد 4 سيارات كسح سعة 8 متر مكعب، وسيارة مجهزة فاكيوم بقيمة 28 مليون جنيه، وذلك استعداداً مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك المعدات تساهم فى استدامة أعمال التشغيل والصيانة، وقيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، إلى أن الشركة لديها خطة محددة لاستكمال منظومة المعدات بالشركة وانه تم الانتهاء من شراء وتشغيل 108 معدة خلال الثلاث أعوام الاخيرة تنوعت ما بين نافورى صغير وكباش ولودر وسيارات مياه وسيارات كسح وفاكيوم وحفارات وسيارات مدمجة وباك لودر ليصبح اجمالى عدد السيارات والمعدات بالشركة 360.



ومن الجدير بالذكر أن سيارات الكسح والفاكيوم التى دخلت الخدمة تقوم بالمشاركة فى كسح مياه الصرف الصحى خلال إصلاح الاعطال وكسور خطوط الصرف الصحى، وكذلك خلال اعمال تطهير شبكات الصرف الصحى.

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