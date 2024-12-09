استئناف المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل والدته في المنزلة.. غدًا

أجلت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمنصورة، نظر استئناف المتهم بالتخلص من والدته بعدما نحرها من رقبتها، بمدينة المنزلة، في محافظة الدقهلية، على الحكم الصادر بإعدامه، لجلسة الغد، لسماع المرافعة، وذلك في القضية رقم 3537 لسنة 2023 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 2362 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

المتهم بـقتل والدته يظهر بالبدلة الحمراء

وظهر المتهم بـقتل والدته (محمود ج.م.ع). 39 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، مقيم بندر المنزلة، أمام هيئة المحكمة مرتديًا البدلة الحمراء، بعدما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقًا عقب موافقة مفتي الجمهورية.

المتهم

وخلال جلسة اليوم.. أكد المتهم خلال أقواله أمام القاضي، أنه كان بارًا جدًا بوالدته، وحافظًا للقرآن الكريم، وطلب منها الإقامة معه في شقته ليتمكن من خدمتها.

المتهم بـقتل والدته: أنا مريض وأعاني من السحر

وأضاف: ( أنه يعاني من السحر والهواجس، وحاول قتل ابنه بعدما جاء له نداء يأمره بقتله، مثلما فعل سيدنا إبراهيم بإبنه، وبالفعل اقتاد ابنه يوم الواقعة بعد صلاة الفجر لسطح منزله لتنفيذ الأوامر، لكنه تراجع وسمع نداء آخر بقتل والدته، ولم يشعر بنفسه إلا وهو ينحرها).

المتهم بـقتل والدته: كنت بحبها وبأكلها بأيدي

مضيفًا: ( أنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الواقعة بسبب السحر، قائلًا: والدتي كانت نور عنيا، وكنت بأكلها بإيدي، وبخاف عليها من الهواء، أنا في ابتلاء كبير وياريت حضرتك تقرأ عليا الرقية الشرعية هتتأكد إني تعبان، ونفسي ربنا يسامحني على ما فعلت غصب عني).

أمر الإحالة

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإعدام المتهم (محمود ج.م.ع)، 39 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لأنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل والدته المجني عليها “ نرجس السيد محمد عبدالعال”، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وأضافت أمر الإحالة: “ ما إن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى الجراج محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض كتر، وقام بنحرها بالسلاح الأبيض إحرازه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات”.