"المصري الديمقراطي" يدعو الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا

نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أكد خلاله أن الحزب وقياداته يتابعون باهتمام وقلق بالغ ما تشهده الجمهورية العربية السورية الشقيقة من تطورات كبيرة، وأكد الحزب موقفه الداعم للشعب السوري، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.



ودعا الحزب جميع الأطراف السورية، بمختلف توجهاتها، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على صون مقدرات الدولة، من خلال توحيد الأهداف والشروع في عملية سياسية متكاملة وشاملة، مشيرًا إلى أن هذه العملية يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني والسلام الداخلي، بما يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويحقق تطلعات شعبها إلى الحرية والاستقرار.

كما أعرب الحزب عن تقديره للجهود المصرية المستمرة للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل لهذه الجهود التي تسعى إلى إعادة إعمار البلاد، وضمان العودة الآمنة للاجئين، وتوفير حياة كريمة للسوريين في وطنهم.

وأكد الحزب كذلك رفضه القاطع لاستغلال إسرائيل للفراغ السياسي السوري في اللحظة الراهنة واحتلاله للمنطقة العازلة والمناطق المجاورة في الأراضي السورية، ما يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء هذا الاحتلال فورًا والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل يومي القانون الدولي دون أي آلية لردع تلك الممارسات وبالتبعية محاسبة سلطات الإحتلال الاسرائيلي .

وفي ختام البيان عبر المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أمله في أن تنعم سوريا وشعبها بالحرية والسلام، وأن تشهد البلاد مرحلة جديدة من البناء والتقدم تعوض سنوات المعاناة الطويلة.