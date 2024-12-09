الأهلي في الصدارة.. نتائج الجولة الـ11 من دوري الكرة النسائية

انطلقت مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية، لتتضمن الجولة ٧ مباريات تتم على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، يأتي أبرزها منافسة الأهلي والبنك الأهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران، والزمالك ضد الاتحاد السكندري .

وتنشر "البوابة نيوز" نتائج مباريات اليوم للجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية على أن يتم استكمال باقي المباريات غدا، وجاءت كالاتي :

الاهلي 2-0 البنك الاهلي

مسار 5-0 الطيران وانسحاب فريق الطيران

مودرن سبورت 4-0 المعادي واليخت

وادي دجلة 5-0 اتحاد بسيون