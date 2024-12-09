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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي في الصدارة.. نتائج الجولة الـ11 من دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 انطلقت مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية، لتتضمن الجولة ٧ مباريات تتم على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، يأتي أبرزها منافسة الأهلي والبنك الأهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران، والزمالك ضد الاتحاد السكندري . 

 وتنشر "البوابة نيوز" نتائج مباريات اليوم للجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية على أن يتم استكمال باقي المباريات غدا، وجاءت كالاتي :

 الاهلي 2-0 البنك الاهلي

مسار 5-0 الطيران  وانسحاب فريق الطيران 

مودرن سبورت 4-0 المعادي واليخت

وادي دجلة 5-0 اتحاد بسيون

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