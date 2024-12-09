القاهرة الإخبارية: اتصالات روسية مع المعارضة السورية للحصول على ضمانات أمنية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا قامت بإزالة العلم السوري أمس، لكن صباح اليوم فتحت السفارة السورية أبوابها في موسكو ورفعت العلم السوري الجديد الذي يعد علم المعارضة السورية.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة مباشرة على الهواء، أن روسيا أكدت في الساعات الأخيرة أنها على اتصال مع قادة المعارضة السورية، وأن هذه الأخيرة قدمت ضمانات أمنية لروسيا لحماية قواعدها العسكرية في حميميم وطرطوس، بالإضافة إلى حماية البعثات الدبلوماسية الروسية في سوريا.

وتابع: "الخبراء يشيرون إلى أن روسيا تراقب المرحلة القادمة بين سياسة الترهيب والترغيب، أي أن روسيا ستسعى لحماية قواعدها العسكرية من أي تهديد، وفي المقابل ستتعامل مع أي نظام سياسي جديد سيحكم سوريا في الفترة المقبلة، وبناءً على النظام الجديد ستقرر روسيا علاقاتها ومستوى تقاربها مع دمشق".

واختتم حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، قائلاً: "نائب الرئيس الروسي أكد أن موسكو سترد بقوة إذا تعرضت قواعدها في سوريا لأي هجوم".