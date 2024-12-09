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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العربية توقع اتفاقيات تعاون لدعم التعليم وربط الصناعة بسوق العمل

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "ICT MISR"، ممثلة في الدكتور محمد المفتي الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الهندسة، وذلك في إطار  الأكاديمية العربية لتوسيع مجالات التعاون ودعم العملية التعليمية. 

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين الأكاديمية والمجالات الصناعية لتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. 

وتأتي ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة الخاص بكلية الهندسة، والذي يعقد لتعزيز التعاون بين التعليم والصناعة ودعم الابتكار في المجالات الهندسية.

وتسعى الأكاديمية، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يساهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في بيئة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقيات تعاون المجالات الهندسية دعم العملية التعليمية