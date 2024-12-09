الكرة النسائية.. الأهلي يهزم البنك ويحافظ على صدارته للدوري

استطاع فريق النادي الأهلي هزيمة فريق نادي البنك الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب البنك الأهلي.

وفاز النادي الأهلي على مضيفه بهدفين مقابل لا شىء، وقد أحرز الاهداف كلا من " ميا داردن - شارتي روبن ".

ليحافظ الاهلي على صدارته للمجموعة في الدوري

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

وكان ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي

وكان تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.