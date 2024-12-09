أحمد أبو السعد: الذكاء الاصطناعي يمثل أداة حيوية في إعداد وتحليل البيانات

أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الاستثمار وتوجيهه، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة الخاص بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار “أبو السعد”، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة حيوية في إعداد وتحليل البيانات والميزانيات، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي ساعدنا بشكل كبير في توجيه الاستثمارات من خلال تحليل دقيق وفعال للبيانات، مما يعزز من فرص النجاح ويواكب التحديات الحديثة".

وفي سياق المؤتمر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وأحد القطاعات الصناعية بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوفير بيئة تعليمية عملية تُمكّن طلاب كلية الهندسة من التوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري للصناعة، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم والصناعة ودعم الابتكار الهندسي.