برلماني: الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في مستقبل التعليم

أكد النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركات قصر السلام للاستثمار العقاري، على أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في مستقبل التعليم، وذلك خلال مشاركته في توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأحد القطاعات الصناعية.

وأشار “زكريا” إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها، مضيفًا: "الطالب بات بحاجة إلى التفاعل مع الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مع ضرورة التفرقة بين تطوير البرامج والعمل عليها، مما سيؤدي إلى إنتاج أعمال متميزة".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمتد إلى مجالات مثل التطبيقات المجتمعية والمباني الذكية، مؤكدًا أهميته في التخطيط المجتمعي واتخاذ قرارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الأكاديمية والمجالات الصناعية، بهدف توفير بيئة تعليمية عملية لطلاب كلية الهندسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة في دورته الثالثة، الذي تنظمه الأكاديمية لدعم الابتكار وتعزيز فرص التطوير للطلاب.