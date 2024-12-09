وزير الرياضة يصل موريتانيا للمشاركة في المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب، تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية"، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيشارك وزير الشباب والرياضة إلى جانب قادة بعض الدول وممثلين عن دول أخرى، وعدد من الوفود الدولية في المؤتمر القاري، والذي يقام خلال الفترة من (٩-١١) ديسمبر الجاري، بقصر المؤتمرات الجديد بالعاصمة نواكشوط.

ومن المتوقع أن يلقي الوزير كلمة خلال المؤتمر، يستعرض فيها جهود مصر في مجال تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم، كما سيبحث مع نظرائه من الوزراء الأفارقة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال.