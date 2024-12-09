لجنة الحج: تأشيرات الفرادي والمجاملة تنظمها شركات السياحة

تلقت الادارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، خطاب من الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، تضمن التعليمات المنظمة لتنفيذ تأشيرات الحج السياحي لموسم 1446 هـ / 2025 م.

وشدد الجهاز التنفيذي للجنة، على كافة الشركات السياحية، بضرورة تقديم الطلبات الخاصة بالحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على البوابة المصرية الموحدة للحج، ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ / 2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج، ويستثنى من شرط سابقة الحج المشرفين القائمين على خدمة الحجاج، مع ضرورة تقديم شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتطلب فقط من الفائزين بالقرعة الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

وتابع: "وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة ـ سياحة ـ تضامن ـ هيئات) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأياً من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقديم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى اى جهة أخرى عقب إجراء القرعة، ولا يقل السن عن (25 عاماً "سيدات ـ رجال") بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وبالنسبة للأطفال المرافقين صغير السن (ذكور/إناث) فيشترط أن يبدأ السن من (12 عام) مواليد 2013/2/19م وما قبلها".

وأكد الجهاز، أنه تقرر عدم السماح بالسفر لحجاج الفرادى أو المجاملة إلا عن طريق الشركات السياحية ومن خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وتصدر البوابة المصرية الموحدة للحج كوداً تعريفياً لكل حاج يوضع على جواز سفر الحاج بمعرفة شركات السياحة، مشددا على عدم تعامل الشركات السياحية مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرات الحج، وكذا الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة داخل الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

كما تلتزم شركات السياحة بما تقرره السلطات السعودية بشأن توقيتات التحركات المقررة للتواجد بمنطقة جسر الجمرات والحرمين الشريفين حرصا على سلامة وراحة الحجاج، والالتزام بما تقرره السلطات السعودية من تعليمات وتعاميم أثناء أداء مناسك الحج، مع تفادي الخروج والتحرك في درجات الحرارة العالية حرصا على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة الإجهاد الحراري، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات المتبعة لزيارة الروضة الشريفة، والتأكيد عن الحجاج المصابين بأمراض مزمنة ضرورة اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية بالإضافة الى كمية كافية من الأدوية التي يتناولونها والحرص على أن تكون هذه الأدوية في أغلفتها الاصلية.

ويجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض بما في ذلك ارتداء ملابس واقية (يفضل اللون الفاتح) وتغطية أكبر قدر من الجسم واستخدام الحواجز المادية مثل النوافذ والأبواب المغلقة واستخدام طارد الحشرات (وفقا لتعليمات الملصق على المنتج) على الجلد أو الملابس، مع تجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس وشرب كميات كافية من السوائل. - غسل اليدين بالماء والصابون وخاصة بعد السعال او العطس وقبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه.

ويجب عدم اصطحاب الحجاج للمواد الغذائية ماعدا الأطعمة المعلبة المعدة للاستخدام الشخصي بكميات قليلة على أن تكون في أوعية سهلة المعاينة، والحرص علي غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدا، وكذا عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة.