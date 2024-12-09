المشدد 10 سنوات لمتهم خطف طفلًا وتعدى عليه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، ، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل واقتياده داخل المقابر، والتعدي عليه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

خطف طفل بـطوخ

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (7521 /2024- جنايات طفل طوخ)، والمقيدة برقم (235 /2024- كلي شمال بنها)، أن المتهم «محمد .ا .س»، عاطل، 32 سنة، مقيم قرية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في يوم 24 / 2 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليه الطفل/ «ي .أ .ص»، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.



وتابع أمر الإحالة.. أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفل المجنى عليه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر مرتكباً الجرائم محل التهم السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.