الصحة السورية: بعض المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب الضغط المكثف

قال وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية، إنّ المشافي في سوريا لا زالت تعمل حتى الآن، ولكن ثمة نقص في الكادر وزيادة عدد الحالات التي توجهت إلى المشافي في الفترة الماضية.

وأضاف ضميرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك نقص في المستلزمات والتجهيزات، وتواصل معنا القسم الصحي في حكومة الإنقاذ وسيحمون المنشآت والمساعدة في نقص بعض المستلزمات والتجهيزات والأدوية".

وتابع وزير الصحة السوري: "بالأمس، شهدت البلاد إطلاق نار كثيف، مما زاد عدد الإصابات الجراحية، وذلك بسبب إطلاق النار العشوائي الاحتفالي"، لافتًا، إلى أن المشافي تتعرض لضغط كبير، فخرجت بعض التجهيزات عن الخدمة، مثل جهاز التصوير البسيط في مشفى دمشق، الذي زارته أمس نحو 450 إصابة، منها ما يحتاج إلى فتح بطن، ووفيات، وحالات بتر، وفتح صدر، وكل ذلك بسبب الرصاص العشوائي.