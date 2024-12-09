علاقة الخرف المبكر بالأرق الليلي ومشاكل النوم

أشارت دراسة حديثة إلى أن الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل قد يكون من العلامات المبكرة التي تنذر بزيادة خطر الإصابة بالخرف. هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية النوم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرات المعرفية وتبرز “البوابة نيوز” ما توصلت اليه الدراسة التي نشرت بموقع sciencealert.

أهمية النوم والأحلام لصحة الدماغ:

• يقضي الإنسان ثلث حياته في النوم، ما يعادل نحو 25 عامًا إذا عاش حتى 73 عامًا، منها ست سنوات تقريبًا مخصصة للأحلام.

• الأحلام تلعب دورًا غامضًا وهامًا في الصحة العقلية، ومع ذلك، لا يزال العلماء يجهلون الكثير عن آلياتها وأهميتها الفعلية.

الدراسة وأهدافها:

نشرت دراسة عام 2022 تبحث في العلاقة بين الكوابيس المتكررة وخطر الإصابة بالخرف. هدفت الدراسة إلى:

1. تحديد تأثير الكوابيس المتكررة على صحة الدماغ.

2. دراسة ارتباط الأحلام السيئة بتراجع الوظائف المعرفية.

3. استكشاف العلاقة بين الكوابيس والخرف عند مختلف الأعمار.



منهجية الدراسة:

• شملت الدراسة ثلاث مجموعات تحليلية تناولت موضوع الصحة والشيخوخة.

• المشاركون:

• أكثر من 600 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عامًا.

• 2600 شخص فوق سن 79 عامًا.

• جميع المشاركين كانوا خالين من أعراض الخرف عند بدء الدراسة.

• استمرت المتابعة:

• تسع سنوات للمشاركين متوسطي العمر.

• خمس سنوات للمشاركين الأكبر سنًا.

• تم الاعتماد على استبيانات تقيس تكرار الكوابيس والأحلام السيئة.

النتائج الرئيسية:

1. الكوابيس والخرف:

• المشاركون متوسطي العمر الذين يعانون كوابيس أسبوعيًا كانوا أكثر عرض