إحالة أوراق عامل للمفتي والسجن 10 سنوات لوالده لقتله عمه في سوهاج

أحالت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء، أوراق المتهم (رائد.ص.ا.ص) 31 سنة، عامل، إلى فضيلة مفتي الديـار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لقتله عمه (اسماعيل. ا. ص. ص) مع سبق الإصرار والترصد بسبب النزاع على الميراث بدائرة مركز دارالسلام شرق سوهاج، وتحديد جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني -هارب- ( والد المتهم الأول وشقيق المقتول) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاحرازه سلاحًا ناريًا بدون ترخيص حال ارتكاب ابنه واقعة قتل عمه.

خلافات الميراث

تعود أحداث القضية إلى يوم 26/12/2022 عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بمقتل المجنى عليه (اسماعيل ا ص ص) بقرية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام، وقام المتهم بتسليم نفسه إلى رجال الشرطة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (مسدس) وتبين أنه يدعى «رائد ص ا ص»، 31 سنة، عامل.

ورصد المتهم تحركات عمه ( الضحية)، وعندما شاهده بالزراعات مستقلاً جرارًا زراعيًا، أطلق عليه الرصاص من مسدسه، فأراداه قتيلا، بسبب النزاع على الميراث، ثم قام بتسليم نفسه إلى رجال الشرطة، تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.