وزارة الثقافة تعلن أسماء المشاركين فى سيمبوزيوم النحت بأسوان

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ظهر اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري عن أسماء الفنانين المشاركين في الدورة (٢٩) الجديدة من سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت والذي من المقرر إقامتها خلال الفترة من ١٤ يناير وحتى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥.

حيث يشارك كلا من الفنانين احمد عسقلاني، باهر أبو بكر، علا موسى ومنة أحمد (من مصر) ، بالإضافة إلى مارتين ماتياس (المانيا)، فرهات اوزجور (تركيا) ، الكسندر فوفجادزه (جورجيا) وادريان انطونيو (من المكسيك).

سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يعد أعرق ملتقيات النحت على خامة الجرانيت الأسواني في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بدأ عام ١٩٩٦ على يد النحات العالمي آدم حنين .. يتولي المعماري اكرم المجدوب مهام القوميسير العام للدورة الحالية.