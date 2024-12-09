بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا.. تحذير من التقلبات الجوية المفاجئة

أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، يسود طقس بارد ليلا وشديد البرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء على شمال الصعيد ووسط سيناء، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة نهارا ، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المحتمل تأثر البلاد غدا، بـظهور شبورة مائية صباحا ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد تتوقع درجات الحرارة غدا

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.